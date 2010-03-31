Auf Gedeih und VerderbJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 22: Auf Gedeih und Verderb
Der Notruf einer Motoryacht geht bei der Küstenwache ein. Der Schiffsführer meldet einen technischen Defekt und bittet um Hilfe. Kapitän Ehlers gibt Befehl, Kurs auf die Yacht zu nehmen. Die Wachhabende Saskia Berg, ihr junger Kollege Benjamin Asmus und ein weiterer Beamter setzen mit dem Kontrollboot über. Doch die Yacht scheint verlassen. Verwundert steigen Berg und Asmus unter Deck. Dort liegt ein Mann, offensichtlich schwer verletzt und ohne Bewusstsein. Berg informiert die Brücke, in diesem Moment dreht sich der Mann um und betäubt Asmus mit einem Elektroschocker. Noch bevor Berg ihre Waffe ziehen kann, überwältigt er auch sie. Dann greift er zu einem Gewehr, steigt den Niedergang hinauf und zielt auf den dritten Beamten im Kontrollboot. Ein gezielter Schuss und der Polizist sinkt, von einem Betäubungspfeil getroffen, nieder. Auf der Brücke herrscht höchste Alarmbereitschaft. Der Täter flieht mit der Yacht, doch die Crew muss zuerst den verletzten Kollegen im Kontrollboot bergen. Kapitän Ehlers leitet zwar sofort eine Fahndung ein, allerdings hat der Entführer seine Flucht offensichtlich akribisch geplant: Die Yacht verschwindet spurlos. Zurück in der Einsatzzentrale macht sich Kai Norge sofort daran, den eingegangenen Notruf zu analysieren, um so auf die Spur des Entführers zu kommen. Da bekommt Polizeirat Gruber einen anonymen Anruf: Er und seine Kollegen sollen sich eine bestimmte Website ansehen.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick