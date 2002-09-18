Küstenwache
Folge 1: Piratenkinder
Damit hätte die Mannschaft des Frachters "Anna Sophie" nicht gerechnet: Auf hoher See werden sie von einer Gruppe Maskierter in einem Motorboot überfallen, die sie mit brutaler Gewalt zwingt, über Bord zu springen. Der Küstenwache gelingt es, die verzweifelte Crew wenig später aus dem Wasser zu retten. Doch die sofort eingeleitete Suche nach dem gestohlenen Frachter mit der wertvollen Ladung bleibt ergebnislos. Allem Anschein nach haben ihn die Piraten in kurzer Zeit umgestrichen und mit einer neuen Besatzung versehen. Warum sich zwei Kinder an Bord der "Anna Sophie" befanden, die überraschend auftauchten und nach dem Überfall sofort wieder verschwunden sind, bleibt ein Rätsel. Auch der Reeder kann Einsatzleiter Gruber bei der Ermittlung nach den Verbrechern nicht weiterhelfen. Inzwischen verbringt Kapitän Ehlers seinen Urlaub damit, für die Handelsschifffahrt auf Fahrt zu gehen. Seine Überraschung ist groß, als er auf seinem Frachter ein verängstigtes rumänisches Geschwisterpaar entdeckt. Wie es aussieht, sind die beiden vor den Piraten geflüchtet, die sie zu den Diebestouren gezwungen haben. Aber Andrej und Lara schweigen aus Furcht um ihr Leben. Als kurz darauf bewaffnete Maskierte versuchen, den Frachter von Ehlers zu überfallen, weiß er, dass die Kinder der Schlüssel zur Lösung des Falls sind. Gemeinsam mit der Crew der "Albatros", zu der der neue Funker Jan Kamp gestoßen ist, macht sich der Kapitän der Küstenwache auf die fieberhafte Suche nach den skrupellosen Gangstern.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick