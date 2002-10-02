Küstenwache
Folge 2: Unter Feuer
Einsatzleiter Gruber wird auf dem BGS-Gelände unter mysteriösen Umständen von einem Unbekannten angeschossen, und so muss Kapitän Ehlers für ihn bei einer wichtigen Konferenz einspringen. Unter höchster Geheimhaltung treffen sich die Polizeidirektoren der Bundesländer auf einem Schiff, um so vor eventuellen Anschlägen geschützt zu sein. Zur gleichen Zeit tritt auf der "Albatros" ein neuer Kapitän seinen Dienst an: Peter Röhler, ehemaliger Einsatzleiter bei einer GSG-Anti-Terror-Einheit, soll Ehlers vertreten. Die Crew der "Albatros" ist zunächst wenig begeistert von dem unverbindlichen und harten Auftreten des neuen Vorgesetzten, der Schiff und Mannschaft erst einmal auf Vordermann bringen will. Währenddessen ist die Besprechung auf dem Konferenzschiff in vollem Gang. Doch plötzlich wird Kapitän Ehlers Zeuge, wie Terroristen das Schiff in ihre Gewalt bringen. Mehrere Maskierte halten Besatzung und Passagiere als Geiseln fest, Ehlers jedoch kann sich verstecken und mit der Einsatzzentrale Kontakt aufnehmen. Das Ziel des Überfalls wird schnell deutlich: Die Geiselgangster unter der Führung des skrupellosen Kovac fordern die Freilassung des inhaftierten Waffenhändlers Boris Kessler und schrecken auch vor der Ermordung der Passagiere nicht zurück. Ehlers, in den Gängen des Schiffs auf der Flucht, gelingt es, sich mit Kapitän Röhler und der "Albatros" in Verbindung zu setzen. Sie schmieden einen Plan, wie sie gemeinsam gegen die Gangster vorgehen können. Die Crew muss sich in dieser schweren Stunde bewähren, um das Leben ihres Kapitäns zu retten. Inzwischen bringt ein Helikopter Kessler an Bord des gekaperten Schiffes. Niemand hat allerdings damit gerechnet, dass Kessler noch eine Rechnung mit Ehlers begleichen will.
