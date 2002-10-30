Küstenwache
Folge 6: Verbrecherisches Trio
Die "Albatros" trifft auf ein zu schnell fahrendes Motorboot, auf dem sich zwei Frauen befinden. Nadia und Eva behaupten, von einem Unbekannten auf einer Jacht verfolgt worden zu sein - warum, wissen sie nicht. Eine Beschreibung des Bootes oder des Verfolgers können sie Kapitän Ehlers nicht liefern. Kurz darauf melden Fischer eine orientierungslos auf der Ostsee treibende Jacht. An Bord macht die Küstenwache einen schrecklichen Fund: Dollinger, ein bekannter Bestsellerautor, sitzt tot an seinem Schreibtisch. Dem ersten Anschein nach hat er Selbstmord verübt, was Ehlers allerdings schon bald bezweifelt. Während die Spurensicherung das Schiff untersucht, beginnt die Crew mit den Ermittlungen. Laut Logbuch ist Dollinger in Travemünde gestartet, um zu seiner Familie nach Danzig zu reisen. Der Hafenmeister von Travemünde liefert einen wichtigen Hinweis: Dollinger war nicht allein auf seiner Jacht, eine hübsche junge Frau ist mit ihm ausgelaufen. Eine weitere Fährte führt in das Restaurant des zwielichtigen Italieners Massimo, in dem der Tote regelmäßig verkehrte. Die Küstenwache tippt auf Schmuggel, zumal Dollinger stets per Schiff die gleichbleibende Route nach Polen nahm. Doch wo ist das Schmuggelgut, und wer ist die geheimnisvolle Unbekannte, die sich am Todestag Dollingers mit an Bord befand? Ehlers und seine Mannschaft kommen dem rätselhaften Mord einen Schritt näher, als sie sich auf die Spur von Nadia und Eva begeben, die offensichtlich in den Fall verwickelt sind.
