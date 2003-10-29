Mörderisches RendezvousJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 4: Mörderisches Rendezvous
Ganz Neustadt fiebert der 50. Jubiläums-Regatta entgegen, und auch Bootsfrau Julia Sandhoff möchte mit ihrem Segelboot an den Start gehen. Als sie mit Unterbaur die letzten Reparaturen vornimmt, werden die beiden Zeugen einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem Regattateilnehmer Mike Kunau und seiner Frau. Wütend lässt Veronika ihren eifersüchtigen Ehemann auf der gemeinsamen Yachtstehen. Bei einer kurz darauf folgenden Patrouillenfahrt macht die Küstenwache einengrauenvollen Fund: auf der Ostsee stoßen sie auf eine weibliche Leiche, allem Anschein nach ermordet - es ist Veronika Kunau! Kapitän Ehlers stellt schnell fest, dass es sich hierbei nicht um einen gewöhnlichen Mord handelt, denn der Körper weist seltsame Schnittverletzungen auf. Mike Kunau gibt bei der Befragung den vorangegangenen Streit offen zu, ging es doch um Veronikas Liebhaber, Ralf Bachmann, mit dem sie sich am Vortag heimlich im Hafen traf. Kunau hat den Segler, der ohne festen Wohnsitz auf seinem Boot lebt, in Verdacht. Und tatsächlich findet die Küstenwache auf Bachmanns heruntergekommener Yacht einen Ohrring Veronikas. Inzwischen sind für Julia Sandhoff die Vorbereitungen zum Segelwettbewerb in vollem Gange. Weil Funker Jan Kamp sie versetzt, freundet sich Julia mit dem Yachtmechaniker Peter Grosch an, der der attraktiven Bootsfrau nur zu gerne aushilft. Von seinem Kollegen, einem Polizeipsychologen, erfährt Ehlers unterdessen, dass rund um die Mecklenburger Bucht drei Frauen vermisst werden, die alle an verschiedenen Regatten teilgenommen haben. Wie es aussieht, hat es die Küstenwache mit einem Serienmörder zu tun, und Veronika Kunau - die als Frauentyp genau in das Muster passt - wurde sein neues Opfer. Ehlers glaubt nicht an die Schuld Bachmanns, und so geht die Suche nach dem Mörder, der in immerkürzeren Abständen zuschlägt, fieberhaft weiter.
