Küstenwache
Folge 5: Doppeltes Spiel
Auf einer stürmischen Patrouillenfahrt fischt die Crew der "Albatros" einen völlig unterkühlten Mann aus der Ostsee. Bei dem Schiffbrüchigen handelt es sich um den Reedereibesitzer Robert Schubert, der berichtet, dass er gemeinsam mit seiner Frau auf einem Segeltörn nach Schweden unterwegs war. Im Sturm hatte ihn der Mast am Kopf getroffen, woraufhin er bewusstlos ins Wasser stürzte. Die sofort eingeleitete Suche nach Schuberts vermisster Ehefrau bleibt jedoch ohne Ergebnis. Als die Küstenwache die auf einer Sandbank liegende Yacht findet - ohne Frau Schubert - ist mit dem Schlimmsten zu rechnen.Inzwischen hat Einsatzletier Gruber mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen: In letzter Zeit führen Frachter auf den Ostrouten immer wieder Schleuseraktionen durch. Bei den illegal Einreisenden handelt es sich wahrscheinlich um Asiatinnen, die in Deutschland zur Prostitution gezwungen werden. Aber die endgültigen Beweise fehlen, und die Durchsuchung eines estländischen Schiffes nach einem anonymen Hinweis endet erfolglos. So bleibt Kapitan Ehlers und seiner Mannschaft nichts anderes übrig, als verschärfte Kontrollen durchzuführen, um den Schleusern das Handwerk zu legen. Doch dann findet der Zoll eine männliche Leiche. Wie sich herausstellt, heißt der Tote Nolte, und er war als Kapitän bei der Reederei Schubert beschäftigt. Ehlers ahnt, dass sich Schubert in dunkle Geschäfte eingelassen hat, und die Spur führt direkt zu dem zwielichtigen Geschäftsmann Brindlund.
