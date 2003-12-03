Küstenwache
Folge 8: Schicksalsschläge
Eigentlich plant Kapitän Ehlers ein versöhnliches Wiedersehen mit seinem Sohn, als er die "Albatros" in die Richtung des Ausflugsdampfers lenkt, auf dem Erik mit seiner Familie unterwegs ist. Auf dem jedoch kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall. Erik Ehlers, der im Auftrag einer Versicherungsfirma den Reeder und Kapitän Anderson in Augenschein nehmen soll, begibt sich auf die Suche nach diesem. Er sucht unter Deck und entdeckt plötzlich eine Wasserspur, die ihn Schlimmes vermuten lässt. Im Maschinenraum wird er fündig: Mehrere Absperrventile sind zerstört,und das Wasser dringt bereits in Massen ein. Erik will zu Frau und Sohn an Deck zurück, aber zu spät. Durch eine verschlossene Einstiegsluke ist er im Maschinenraum gefangen - und der Pegel steigt unaufhaltsam.
