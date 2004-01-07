Küstenwache
Folge 1: Schiffbruch
44 Min.Folge vom 07.01.2004Ab 12
Auf einer Patrouillenfahrt kontrolliert die Crew einen Frachter, sie ist auf der Suche nach gestohlenem High Tech-Diebesgut. Ein Reeder jedoch streitet jegliche Beteiligung an Hehler-Geschäften ab, dann werden Funker Kamp und Bootsfrau Carlson in einer Kajüte fündig: Sie entdecken drei Kisten mit DVD-Playern, deren Seriennummern mit denjenigen der gestohlenen Geräte übereinstimmen. Trotzdem fehlen eindeutige Beweise für eine unmittelbare Schuld Maslows.
Küstenwache
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises