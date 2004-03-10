Küstenwache
Folge 10: Gegen die Zeit
44 Min.Folge vom 10.03.2004Ab 12
Die Umweltaktivistin Martina Röder setzt einen verzweifelten Notruf ab und Norge bereut bitter, dass er sie ziehen ließ. Die Küstenwache findet Martina bewusstlos auf dem Boot vor, ihr Gesundheitszustand ist äußerst kritisch, und auf ihrem Körper hat sich ein ungewöhnlicher Ausschlag gebildet. Im Krankenhaus erfährt das Team der "Albatros", dass sich die engagierte junge Frau vermutlich unter Wasser mit einem neuartigen Virus angesteckt hat, das innerhalb von 24 Stunden den Tod herbeiführt. Nur wenige Tage zuvor wurde ein Bundeswehrsoldat mit den gleichen Symptomen eingeliefert, für den kein wirksames Gegenmittel gefunden werden konnte.
Weitere Folgen in Staffel 7
Küstenwache
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises