Küstenwache
Folge 11: In der Höhle des Löwen
44 Min.Folge vom 10.03.2004Ab 12
Auf einer Yacht findet die Crew zahlreiche Jugendliche, die bewusstlos am Boden liegen. Als sie schließlich unter Deck nachschauen, stoßen sie auf den eingesperrten Besitzer. Während Sanitäter Kai Norge sich um die Jugendlichen, die unter Übelkeit und Kopfschmerzen leiden, kümmert, kommt der 20-jährige Steve - Sophias Freund - wieder zu sich. Wie alle Gäste wurde auch er mit einem starken Schlafmittel in den Cocktails außer Gefecht gesetzt. Er berichtet der Mannschaft und dem aufgeregten Blum, dass er beobachten konnte, wie die 17-jährige Sophia von dem Mitarbeiter des Cateringservice entführt wurde.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises