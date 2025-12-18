Das Nadeshiko-Navi und die Nacht des heißen DampfesJetzt kostenlos streamen
Laid-Back Camp
Folge 9: Das Nadeshiko-Navi und die Nacht des heißen Dampfes
23 Min.Ab 16
Die Oberschülerin Nadeshiko beschließt, den berühmten Fuji-Vulkan zu besteigen. Mitten auf der Strecke verunglückt sie mit ihrem Fahrrad bei schlechtem Wetter und wird bewusstlos. Als sie wieder aufwacht, kümmert sich Camperin Rin um das Mädchen. Gemeinsam sitzen sie am Lagerfeuer, lassen sich Nudeln schmecken und hecken allerhand Abenteuer in der Wildnis aus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Laid-Back Camp
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland