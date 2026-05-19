China und Trump. UK: Neuer Premier? Gartenfreuden. Trend: Rich Face. SC Freiburg im EC-Finale!Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 16: China und Trump. UK: Neuer Premier? Gartenfreuden. Trend: Rich Face. SC Freiburg im EC-Finale!
Was bringt Trumps China-Reise wirklich? Wie steht es um den britischen Premierminister? Schrebergarten oder Kulturgut – wer hat den grünen Daumen? Was steckt hinter dem „Rich Face“-Trend? Und: Abstiegsschmerz und Überraschungen im Sport? Host Klaus Brinkbäumer und KT Guttenberg sprechen über Donald Trumps Reise nach China und sein Treffen mit Xi Jinping. Was kam am Ende wirklich dabei heraus? Die Runde diskutiert, wie unterschiedlich die beiden auftreten – und warum auch die Bewertung des Treffens stark auseinandergeht und je nach Perspektive ganz unterschiedlich ausfällt._x000B_Außerdem richtet sich der Blick ins Vereinigte Königreich: Für Premierminister Keir Starmer wird die politische Lage zunehmend schwieriger – der Druck wächst. Im Segment Leben wird es bodenständig: Es geht um Schrebergärten und die Frage, wer in der Runde überhaupt Talent fürs Gärtnern hat. Zwischen grünem Daumen und kompletter Überforderung ist alles dabei – inklusive des tragischen Endes eines Pfirsichs, für das Rüdiger Barth verantwortlich gemacht wird. Außerdem spricht Ricardia Bramley über den „Rich Face“-Trend und warum Schönheitsoperationen heute sichtbarer sind als früher. Woran liegt das – und lässt sich dieser Trend vielleicht auch wieder umkehren? Zum Abschluss wirft Rüdiger Barth natürlich wieder einen Blick auf den Sport: Der Abstieg von St. Pauli sorgt für gedrückte Stimmung, während Freiburg gleichzeitig Grund zur Begeisterung liefert – ein Wechselbad der Gefühle. Ahoi und viel Spaß mit der neuen Folge! Zum Schluss noch ein Hinweis: Wir verlosen 3×2 Tickets für die Live-Show von „Land in Sicht“. Schreibt dafür einfach eine Mail an lis@openminds.media. Tickets für die Live-Show: https://landhaus-walter.de/event/live-podcast-land-in-sicht/ Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/.gysigegenguttenbergpodcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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