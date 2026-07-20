Ball in Sicht: Spanien: würdige Weltmeister! Rüde Argentinier. Messis Abschied! Trump & der Pokal. Was bleibt?Jetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 22: Ball in Sicht: Spanien: würdige Weltmeister! Rüde Argentinier. Messis Abschied! Trump & der Pokal. Was bleibt?
War das ein würdiges WM-Finale? Und welches Vermächtnis hinterlässt diese Weltmeisterschaft? Die Weltmeisterschaft ist entschieden: Spanien ist verdient Weltmeister. Doch das Finale selbst kann Klaus Brinkbäumer und Rüdiger Barth nicht überzeugen. Warum blieb das Endspiel hinter den Erwartungen zurück? Welche Rolle spielte das Auftreten Argentiniens? Und hätte der Schiedsrichter früher Grenzen setzen müssen? Auch das Spiel um Platz drei liefert noch einmal reichlich Gesprächsstoff. England und Frankreich sorgen für ein spektakuläres Torfestival, Thomas Tuchel wird bereits vor dem Anpfiff ausgepfiffen und Kylian Mbappé sichert sich die Torjägerkrone. Außerdem würdigt das Hostduo die Einzel-Auszeichnungen des Turniers und spricht darüber, ob Lionel Messi nun endgültig seine letzte Weltmeisterschaft gespielt hat. Zum Abschluss ziehen Klaus und Rüdiger ihr Fazit. Viele Spiele boten Fußball auf höchstem Niveau – trotzdem bleibt ein Thema über dem gesamten Turnier: die umstrittene Aufhebung der Sperre nach Donald Trumps Eingreifen. War diese Weltmeisterschaft ein großer Erfolg? Oder hat sie gezeigt, dass der Fußball ein Regelproblem hat? Viel Spaß mit Ball in Sicht! Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast „Ball in Sicht“ erscheint während der WM regelmäßig im Land-in-Sicht Kanal, auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Joyn und YouTube. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media
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