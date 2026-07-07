Reformen! AfD-Parteitag. USA werden 250. Sommerferien. Nachbarschaft. Trump & die WMJetzt kostenlos streamen
Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Folge 23: Reformen! AfD-Parteitag. USA werden 250. Sommerferien. Nachbarschaft. Trump & die WM
Reicht das Reformpaket? Verlernen wir gute Nachbarschaft? Und wie groß ist Trumps Einfluss auf die WM? Die Bundesregierung hat ihr Reformpaket vorgestellt. Klaus Brinkbäumer und KT Guttenberg diskutieren, warum es zunächst einmal ein positives Signal ist, dass überhaupt wieder Reformen angegangen werden. Doch ist das schon der große Wurf? Für Diskussionen sorgt außerdem die mögliche Krankschreibung ab dem ersten Krankheitstag. Ist der Vorschlag sinnvoll – oder hat sich Friedrich Merz mit dem Thema unnötig eine Welle der Empörung eingehandelt? Während die Regierung Handlungsfähigkeit zeigen will, hatte die AfD ihren Parteitag. Die Runde diskutiert leidenschaftlich: wie wirksam sind Proteste gegen die Partei überhaupt – und was kann dem Rechtsruck entgegengesetzt werden? Zum Schluss richtet sich der Blick auf die USA, die ihren 250. Geburtstag feiern. Passend zum Ferienbeginn fragt sich Peter Greve: Sind gleichgeschaltete Ferien eine bessere Option? Oder liegt das eigentliche Problem gar nicht im Ferienkalender, sondern in unserem Umgang mit Urlaub und Freizeit? Wie gut kennen wir unsere Nachbarn eigentlich noch? Ricardia Bramley geht der Frage nach, warum Nachbarschaften immer anonymer werden – und wie schon kleine Begegnungen helfen können, Einsamkeit entgegenzuwirken. Im Sport richtet sich der Blick auf die Zukunft der Nationalmannschaft: Jürgen Klopp wird sehr sicher neuer Bundestrainer werden. Doch ist er tatsächlich der Richtige für den Job? Außerdem sorgt ein möglicher Eingriff Donald Trumps rund um die WM für Diskussionen – und wirft erneut die Frage auf: Wie viel Politik verträgt der Fußball? Ahoi und viel Spaß mit der neuen Folge! Tickets für die Live-Show: https://landhaus-walter.de/event/live-podcast-land-in-sicht/ Der neue Podcast für alle, die Weltpolitik, Kultur und gesellschaftliche Trends analysieren wollen-immer mit Tiefe und Humor. Sie finden uns hier: Spotify: https://open.spotify.com/show/1qHGLQxzH2HsB2iyJPrPHy?si=4c405f07dc204e15 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?1=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Finde Land in Sicht hier: Instagram: https://www.instagram.com/landinsicht?igsh=ZDkzMXkxNmd3YWdm tiktok: https://www.tiktok.com/@landinsicht?r=1&t=ZG-94BtecLIW8P Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk Weitere Sendehinweise: Mittwochs sehen Sie KT Guttenberg und Gregor Gysi, wie gewohnt, mit brisanten politischen Themen unserer Zeit. Jeden Donnerstag gibt es den neuen Newsletter NEULAND Update von KT Guttenberg! Darin nehmen wir Sie mit hinter die politischen Kulissen und KT Guttenberg teilt seine Gespräche und Gedanken aus zahllosen Begegnungen und Interviews mit den Leaders und Thinkers unserer Zeit. Unbedingt abonnieren! Freitags kommt "Make America GOOD again" mit Ricardia Bramley und KT Guttenberg. Gemeinsam sprechen die Beiden über die USA, ein Land, das für sie Heimat, Rätsel, Irritation und Inspiration zugleich ist-und das gerade jetzt besser verstanden werden will. Schreiben Sie uns mit Themenvorschlägen, Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede Email, auch wenn wir nicht alle beantworten können: lis@openminds.media Nicht vergessen: Lassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple und Co. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Land in Sicht ist ein Guttenberg-Podcast, produziert von unserer Open Minds Media. Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/LandinSicht_Podcast Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio
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