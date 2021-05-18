Die Show vom 18. Mai 2021Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 14: Die Show vom 18. Mai 2021
58 Min.Folge vom 18.05.2021Ab 12
Klaas quält Kinofans (und Hauptakteur Axel Stein) mit einer weiteren Runde Filmgenre-Marktforschung. Sarah Connor spricht nicht nur über ihre Zeit als Praktikantin bei Big Brother, sondern gibt auch ihren neuen Song zum Besten. Und Klaas versucht während der Sendung durch den Handel mit Kryptowährung reich zu werden, während Jakob weiterhin nach einem neuen Style für sich sucht.
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben