Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 25: Die Show vom 02.11.2021
55 Min.Ab 12
Heute talkt Klaas Heufer-Umlauf nicht nur mit Oliver Polak, sondern er bekommt auch TikTok-Nachhilfe von den Elevator Boys. Für das musikalische Entertainment sorgt Schmyt.
