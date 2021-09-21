Die Show vom 21.09.2021Jetzt kostenlos streamen
Folge 19: Die Show vom 21.09.2021
57 Min.Folge vom 21.09.2021Ab 12
Heute Abend hat sich der internationale Superstar Ed Sheeran angekündigt. Unter anderem wird er seinen neuen Song "Shivers" performen.
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben