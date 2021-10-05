Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 05.10.2021

Die Show vom 05.10.2021

Folge 21: Die Show vom 05.10.2021

56 Min.Ab 12

56 Min.Ab 12

Dass sie nicht nur hervorragend auf der Bühne performen kann, beweist LEA auf der Talk-Couch. Außerdem berichten die Ausnahmeschauspieler und Improvisations-Profis Georg Schütte und Bjarne Mädel von ihrer neuen Serie "Kranitz - Bei Trennung Geld zurück". Als Sahnehäubchen liefert Clueso den passenden Soundtrack mit seinem neuen Song "37 Grad im Paradies".

