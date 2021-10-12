Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 12.10.2021

ProSieben FUNStaffel 2021Folge 22
Die Show vom 12.10.2021

Die Show vom 12.10.2021Jetzt kostenlos streamen

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 22: Die Show vom 12.10.2021

46 Min.Ab 12

"Late Night Berlin" wird 100. Zur Jubiläumsausgabe besucht die britische Band Coldplay Klaas Heufer-Umlauf - und wird prompt selbst überrascht. Beim Spiel "Fan vs. Band - The ultimate Coldplay-Quiz" trifft die Band um Frontmann Chris Martin auf einen der größten Coldplay-Fans. Kennt der Fan die Weltstars besser, als sie sich selbst?

