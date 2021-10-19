Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Show vom 19.10.2021

ProSieben FUNStaffel 2021Folge 23vom 19.10.2021
59 Min.Folge vom 19.10.2021Ab 12

Besondere Jubiläen verlangen nach besonderen Gästen. "Late Night Berlin" feiert die 101. Sendung und Matthias Schweighöfer hat seinen Besuch für diesen besonderen Anlass aufgespart. Außerdem mit herausragend guter Musik auf der Bühne: Milky Chance mit ihrem aktuellen Song "Colorado".

ProSieben FUN
