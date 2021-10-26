Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 24: Die Show vom 26.10.2021
59 Min.Ab 12
Das Jugendwort des Jahres wurde gewählt und es ist fast genauso schlimm, wie die Tatsache, dass Bier teurer wird (Unverschämtheit!). Außerdem versucht Klaas, 1000 Euro seines Mitarbeiters Rauli durch halsbrecherische Investitionen zu vermehren, Dr. Mai Thi Nguyen-Kim ist zu Gast und bringt Alpaka-Kot mit, und CRO gibt seinen neuen Hit "Alles Dope" zum Besten. Achja, und Jakob versucht weiterhin, Klaas zum Tik Tok Fan zu machen.
Weitere Folgen in Staffel 2021
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben