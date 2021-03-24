Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 23.03.2021

ProSiebenStaffel 2021Folge 6vom 24.03.2021
Die Show vom 23.03.2021

Die Show vom 23.03.2021Jetzt kostenlos streamen

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Folge 6: Die Show vom 23.03.2021

38 Min.Folge vom 24.03.2021Ab 12

Oft werden wir gefragt: "Hey #LateNightBerlin, wo können wir uns die aktuelle Folge nochmal anschauen?" - Antwort: "Hier und zwar nur hier in voller kompletter Länge." Diesmal mit dabei: Yung Hurn im knallharten Kinder-Interview, Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer im Talk, Rap-Superheld Serious Klein auf der Bühne - und irgendwie hat sich Joko auch noch mit reingequetscht.

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
ProSieben
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

