Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Episode 1
93 Min.Ab 12
Dringender Einsatz für Michael und David aus Stuttgart. In einer Wohnung wurde eine, auf der Toilette sitzende, regungslose Person entdeckt. Jetzt zählt jede Sekunde. Rosi und Max aus Dortmund werden zu einer Patientin mit schlimmen Bauchschmerzen gerufen. Die junge Frau ist in der 21. Schwangerschaftswoche. Auch in Jena haben die beiden Notfallsanitäter alle Hände voll zu tun. Ein Patient verliert große Mengen Blut. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Büttgenbach, Gerrit