Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Episode 8
86 Min.Ab 12
In Stuttgart eilen Michael und Paul zu einem Patienten mit einer allergischen Reaktion. Die Zeit drängt, da der Mann bereits das Bewusstsein verloren hat. Die Konstanzer Notfallsanitäter Dennis und Denise werden zu einem Fahrradunfall gerufen. Ein junges Mädchen ist mit einem Transporter zusammengestoßen. Die Lage ist sehr unübersichtlich. Und auch in Jena haben Petro und Sindy alle Hände voll zu tun.
