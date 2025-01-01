Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Episode 9
86 Min.Ab 12
Auf Usedom werden Markus und Michael zu einem Patienten gerufen, der wohl sein Erinnerungsvermögen verloren hat. In Stuttgart eilen Michael und David zu einer Darmblutung. Vor Ort berichtet die besorgte Tochter, dass die Patientin lebensbedrohlich erkrankt ist. Der Hauptrettungsturm des DLRG auf Usedom bekommt eine schreckliche Meldung: Ein Kind droht zu ertrinken. Peter und Marlitt wiederum kümmern sich in Waren um einen Patienten, der wild um sich schlägt.
