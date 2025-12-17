Legends Uncovered - Expedition ins Abenteuer
Folge vom 17.12.2025: Auge in Auge mit den Haien
45 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Was ist Fakt und was ist Fiktion? Ungelöste Geschichtsrätsel liefern reichlich Stoff für Legenden. André Rygiert und sein Begleiter Sebo erkunden die Isla del Coco und suchen nach Spuren, die Hinweise auf den Verbleib des sagenumwobenen Schatzes von Lima geben könnten. Aber die Kokosinsel im Pazifischen Ozean hat noch mehr zu bieten. Endemische Arten und spektakuläre Wasserfälle: Die unberührte Natur zieht die Abenteurer auf ihren Touren komplett in ihren Bann. Vor der Küste will das Duo zudem Auge in Auge mit fünf verschiedenen Haiarten tauchen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.