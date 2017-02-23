Lenßen klärt auf
Folge 1: Gesetzeslücken
90 Min.Folge vom 23.02.2017Ab 12
Heute klärt Ingo Lenßen Rechtsfragen rund um das Thema Baurecht und Freizeit. Darf ich hinter dem Steuer frühstücken? Was passiert, wenn ein Handwerker gepfuscht hat? Mit der versteckten Kamera haben wir den Kreditkartentest gemacht: kann ich mit einer anderen Kreditkarte bezahlen? Und in unserer Rubrik "Wo ist die Falle" deckt Ingo Lenßen zusammen mit dem Landeskriminalamt Bayern fiese Maschen von Trickbetrügern auf, beispielsweise die Abzocke im Onlinehandel.
Genre:Nachrichtenmagazin, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold