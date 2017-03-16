Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 4vom 16.03.2017
46 Min.Folge vom 16.03.2017Ab 12

Rechtsfallen lauern überall. Das weiß auch Ingo Lenßen! In einer neuen Folge von "Lenßen klärt auf" klärt er Rechtsirrtümer zum Thema Unfälle und sagt Ihnen, was Sie bei einem Umzug beachten sollten. Wissen Sie zum Beispiel ob Sie als Fußgänger Fahrerflucht begehen können? Und ob man bei einem Unfall immer die Polizei rufen muss? Zudem nimmt er gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Bayern die Tricks von Hoteldieben und Versicherungsbetrügern unter die Lupe.

