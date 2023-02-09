Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

Best of: Beihilfe zur Prostitution, eine bissige Ehefrau und K.O. Tropfen

SAT.1 GOLDStaffel 2020Folge 1vom 09.02.2023
Best of: Beihilfe zur Prostitution, eine bissige Ehefrau und K.O. Tropfen

Best of: Beihilfe zur Prostitution, eine bissige Ehefrau und K.O. TropfenJetzt kostenlos streamen

Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

Folge 1: Best of: Beihilfe zur Prostitution, eine bissige Ehefrau und K.O. Tropfen

43 Min.Folge vom 09.02.2023Ab 12

Bevor die neue Staffel des Kult-Formats mit Anwalt Ingo Lenßen beginnt, zeigt diese Sendung die Best-ofs der letzten Staffel. Während die skurrilsten Rechtsfragen nochmal gezeigt werden, ist auch Social-Media-Experte Kevin Körber mit dabei.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde
SAT.1 GOLD
Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde

Alle 3 Staffeln und Folgen