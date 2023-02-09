Best of: Beihilfe zur Prostitution, eine bissige Ehefrau und K.O. TropfenJetzt kostenlos streamen
Lenßen live - Die Recht-Sprech-Stunde
Folge 1: Best of: Beihilfe zur Prostitution, eine bissige Ehefrau und K.O. Tropfen
43 Min.Folge vom 09.02.2023Ab 12
Bevor die neue Staffel des Kult-Formats mit Anwalt Ingo Lenßen beginnt, zeigt diese Sendung die Best-ofs der letzten Staffel. Während die skurrilsten Rechtsfragen nochmal gezeigt werden, ist auch Social-Media-Experte Kevin Körber mit dabei.
Genre:Recht, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold