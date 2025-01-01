Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Tage der Angst (1)

SAT.1Staffel 2Folge 14
Tage der Angst (1)

Tage der Angst (1)Jetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 14: Tage der Angst (1)

22 Min.Ab 12

Familie Jessen braucht Hilfe: Nancy Mitchell, eine 16-jährige Austauschschülerin aus den USA, wurde entführt. Die Erpresser fordern eine Million Euro Lösegeld von der Familie. Nancys Eltern sind bereits informiert und sitzen im Flugzeug. Der Entführer meldet sich stündlich, um mitzuteilen, wie viel Zeit noch bis zur Übergabe des Geldes verbleibt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen