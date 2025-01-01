Lenßen & Partner
Folge 20: Brutale Abrechnung
23 Min.Ab 12
Auf dem Weg nach Hause wurde Tina Lauterbach überfallen und liegt seitdem im Koma. Die Polizei spricht von einem "normalen" Überfall - die Mutter, Ruth Lauterbach, hat einen anderen Verdacht: den türkischen Ex-Freund ihrer Tochter, Özgür Attakhan, der ihr nach der Trennung öfters mit Gewalt gedroht hat ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1