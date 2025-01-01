Lenßen & Partner
Folge 19: Der verhängnisvolle Fund
22 Min.Ab 12
Monika Retz stürzt völlig aufgelöst in Ingo Lenßens Büro, weil in ihre Wohnung eingebrochen worden ist - sie hat den Täter auf frischer Tat ertappt und wird jetzt von ihm verfolgt. Lenßen & Partner schützen Monika Retz vor dem ominösen Angreifer. Doch dann machen die Ermittler eine erstaunliche Entdeckung: Ihre Mandantin hat sie belogen ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1