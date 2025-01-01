Lenßen & Partner
Folge 7: Gefährliches Aktmodel
22 Min.Ab 12
Hobbyfotograf Rolf Feldtmann, Spezialist für erotische Nacktaufnahmen, wurde Opfer eines Überfalls, bei dem ihm Geld und Schmuck gestohlen wurden. Der einzige Anhaltspunkt der Ermittler ist zunächst eine Internetadresse, über die eines der Modelle engagiert wurde, und eine Fotografie von ihr, auf der man ein auffälliges Rückentattoo sieht.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1