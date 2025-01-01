Lenßen & Partner
Folge 2: Tödliche Liebesspiele
22 Min.Ab 12
Gundula Görlitz zweifelt an der Glaubwürdigkeit ihres Liebhabers, dem acht Jahre jüngeren Marc Siegloch. Als Sandra Nitka und Christian Storm in einem Klettergarten verdeckt ermitteln, wird schnell klar, dass die Befürchtungen der Mandantin begründet sind. Die Ermittler werden Zeugen eines schrecklichen Verbrechens. Umgehend entscheidet sich Ingo Lenßen, die Kollegen von K11 einzuschalten ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1