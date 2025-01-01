Lenßen & Partner
Folge 27: Liebesgrüße aus Russland
22 Min.Ab 12
Tatjana, die Freundin von Jürgen Stolz, ist seit einer Woche spurlos verschwunden. Jetzt hat er endlich ein Lebenszeichen erhalten: In einem Brief erklärt sie, dass ihr Onkel sie nach Russland verschleppen will, wo sie mit einem Cousin zwangsverheiratet werden soll. Jürgen will seine Freundin nicht aufgeben. Bei der Suche nach Tatjana machen die Ermittler eine erstaunliche Entdeckung.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1