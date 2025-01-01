Lenßen & Partner
Folge 30: Die dicke Sexlüge
22 Min.Ab 12
Die übergewichtige Sabine Speidel wurde zusammengeschlagen. Ihre Schwester Gerda verdächtigt Sabines rüpelhaften Ehemann. Bei ihren Ermittlungen stoßen Lenßen und Partner jedoch auf einen außergewöhnlichen Nebenverdienst von Sabine Speidel ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1