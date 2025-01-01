Lenßen & Partner
Folge 46: Der Sex-Salon
23 Min.Ab 12
Ingo Lenßens Putzfrau Manuela Wächter ist in großer Sorge um ihre Tochter Tina: Die 16-Jährige ist neuerdings plötzlich verschlossen und weint sich oft in den Schlaf. Dass Tina wirklich in Schwierigkeiten steckt, schließt Manuela Wächter aus einem Tagebucheintrag, in dem der Teenager mit Selbstmordgedanken spielt. Ingo Lenßen und seine Mitarbeiter vermuten, dass Tinas Probleme im Zusammenhang mit ihrem Ausbildungsplatz stehen könnten: dem Frisörsalon von Jürgen Ruppert ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1