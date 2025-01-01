Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 2Folge 48
Folge 48: Der Preis der Schönheit

22 Min.Ab 12

Ein Unbekannter hat Karina Schwan, Teilnehmerin eines Modelwettbewerbs, Drohbriefe geschickt, und bei den Proben für das Finale verfehlte ein herabstürzender Scheinwerfer sie nur knapp. Die Ermittler retten Karina, als ein Porsche auf sie zurast. Die Fahrerin ist Mandy Olbrecht, Karinas härteste Konkurrentin. Sie wird zwar vom Finale ausgeschlossen, doch während Karinas Auftritt geschieht trotzdem eine Katastrophe ...

