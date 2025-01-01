Lenßen & Partner
Folge 48: Der Preis der Schönheit
22 Min.Ab 12
Ein Unbekannter hat Karina Schwan, Teilnehmerin eines Modelwettbewerbs, Drohbriefe geschickt, und bei den Proben für das Finale verfehlte ein herabstürzender Scheinwerfer sie nur knapp. Die Ermittler retten Karina, als ein Porsche auf sie zurast. Die Fahrerin ist Mandy Olbrecht, Karinas härteste Konkurrentin. Sie wird zwar vom Finale ausgeschlossen, doch während Karinas Auftritt geschieht trotzdem eine Katastrophe ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1