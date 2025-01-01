Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Lotusblüte

SAT.1Staffel 2Folge 49
Lotusblüte

LotusblüteJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 49: Lotusblüte

23 Min.Ab 12

Die junge Vietnamesin Hanh Minh Wagenknecht wurde im Park von zwei Männern vergewaltigt. Sie glaubt, Martin Guhl, den besten Freund ihres Ehemanns Stefan, erkannt zu haben. Bei einer Befragung durch die Ermittler zeigen Stefan Wagenknecht und Martin Guhl ihre Gewaltbereitschaft. Doch als herauskommt, dass Hanh Minh im Massagesalon "Lotusblüte" schwarzgearbeitet hat, ändert sich alles. Ist Silvia Diebold, die Betreiberin der "Lotusblüte", in die Vergewaltigung verwickelt?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen