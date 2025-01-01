Lenßen & Partner
Folge 5: Flucht ins Bordell
22 Min.Ab 12
Ann-Kathrin Hübner kommt zu Ingo Lenßen, weil sie wissen will, wer die neue Geliebte ihres Mannes Marc ist. Lohnt es sich, um die Ehe zu kämpfen? Die Ermittler finden heraus, dass Marc Hübner ein Leben in Saus und Braus führt - er ist in ein Nobelhotel gezogen und verbringt seine Freizeit in einem Edelpuff. Doch er hat nicht nur Freunde: Er gerät an den Bordellbesitzer Dietmar Kling und landet nach einer Schlägerei im Krankenhaus ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
