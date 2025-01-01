Lenßen & Partner
Folge 6: Sex mit einer Unbekannten
22 Min.Ab 12
Diplom-Ingenieur Heiner Kluge bittet Lenßen & Partner, seine Bekannte Anne Gilbert zu finden. Einziger Hinweis: ein Amulett mit dem Foto von Inge Bacher, einer begeisterten Wassersportlerin. Wie stehen die beiden Frauen in Verbindung? Dann wird das Geheimnis entdeckt: Sie wohnen zusammen und sind lesbisch. Doch dem Mandanten steht noch eine weitere Überraschung bevor! Ingo Lenßen arrangiert ein Treffen ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1