Lenßen & Partner
Folge 67: Verhängnisvolle Verwechslung
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßens Nachbarin Yvonne Schütze hat ihren sechsjährigen Sohn Anton wegen eines dringenden Termins für einen Nachmittag in der Kanzlei abgegeben. Als sie am Abend noch nicht aufgetaucht ist, aktiviert Ingo Lenßen seine Ermittler. Sie finden Yvonnes Wohnung durchwühlt und sehen einen verdächtigen Mann, der vor ihnen in ein türkisches Lokal flüchtet. Nachts tauchen die Unbekannten wieder in der Wohnung auf ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1