Lenßen & Partner
Folge 88: Geheimnis einer Toten
22 Min.Ab 12
Zufällig hat der katholische Pfarrer Johannes Niebold in der Aussegnungshalle des Friedhofs eine furchtbare Entdeckung gemacht: Der Sarg einer jungen Frau ist leer. Lenßen & Partner sollen die Tote finden - Kerstin Grubner war nur 20 Jahre alt geworden. Die Ermittler haben Anlass zu glauben, dass der Totengräber Lutz Schürkamp oder der Gärtner Harald Schleicher auf dem Friedhof einen perfiden Handel treiben. Wer sind die Auftraggeber? Geht es um Organhandel?
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1