SAT.1Staffel 2Folge 91
Folge 91: Das Haus des Grauens

22 Min.Ab 12

Seitdem Mira Steer mit ihrer Familie umgezogen ist, wird sie von einem Unbekannten terrorisiert. Die Ermittler hören sich in der Nachbarschaft um und stoßen auf Erwin Grammel, der ein Motiv zu haben scheint. Als die Ermittler gerade dabei sind, einen unbekannten Eindringling zu observieren, werden sie von Grammel mit einer Schrotflinte bedroht. Schon am nächsten Tag kehrt der Unbekannte zurück - die Ermittler können ihn stellen, aber sie haben den Falschen!

