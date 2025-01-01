Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Verräterisches Blut

SAT.1Staffel 2Folge 98
Verräterisches Blut

Verräterisches BlutJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 98: Verräterisches Blut

22 Min.Ab 12

Elena Matuschek macht einen erschreckenden Fund, als sie nach der Arbeit in ihre Wohnung zurückkehrt: Blutflecken auf dem Teppich und am Türrahmen. Was hat sich in der Abwesenheit des Ehepaares Matuschek ereignet, zumal Lenßen & Partner keine Einbruchsspuren entdecken? Sandra Nitka und Christian Storm beobachten Tanja Böhring, Ehefrau des Hausmeisters, die sich in fremden Wohnungen mit ihrem Liebhaber trifft, wenn die Besitzer außer Haus sind ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen