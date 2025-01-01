Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verschollen im Skiparadies

SAT.1Staffel 2Folge 100
Folge 100: Verschollen im Skiparadies

23 Min.Ab 12

Es sollten ein paar ausgelassene Tage im Schnee werden: Die Schülerinnen Leah Ströming (18) und Sabine Eckhold (17) haben, ohne ihre Eltern, einen Skikurs auf der Zugspitze gebucht - doch plötzlich sind sie verschwunden. Die Ermittler schleusen sich als Skischüler in den Kurs ein, aber niemand scheint etwas zu wissen. Dann wird eines der Mädchen halberfroren und kaum ansprechbar im Schnee gefunden ...

