Lenßen & Partner
Folge 100: Verschollen im Skiparadies
23 Min.Ab 12
Es sollten ein paar ausgelassene Tage im Schnee werden: Die Schülerinnen Leah Ströming (18) und Sabine Eckhold (17) haben, ohne ihre Eltern, einen Skikurs auf der Zugspitze gebucht - doch plötzlich sind sie verschwunden. Die Ermittler schleusen sich als Skischüler in den Kurs ein, aber niemand scheint etwas zu wissen. Dann wird eines der Mädchen halberfroren und kaum ansprechbar im Schnee gefunden ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1