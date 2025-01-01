Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Vom Kampfhund entstellt

SAT.1Staffel 2Folge 21
Vom Kampfhund entstellt

Vom Kampfhund entstelltJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 21: Vom Kampfhund entstellt

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen trifft sich mit dem Mandanten Manfred Lächler, der auf der Flucht vor der Polizei ist - sein Kampfhund soll die kleine Sarah auf einem Spielplatz gebissen haben. Ingo Lenßen will den Täter suchen, wenn sich Manfred Lächler stellt. Die Ermittler stellen am Tatort Nachforschungen an: Die Mütter und Kinder leben in Angst vor dem Kampfhund, doch niemand hat die Beißattacke auf Sarah beobachtet ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen