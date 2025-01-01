Lenßen & Partner
Folge 21: Vom Kampfhund entstellt
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen trifft sich mit dem Mandanten Manfred Lächler, der auf der Flucht vor der Polizei ist - sein Kampfhund soll die kleine Sarah auf einem Spielplatz gebissen haben. Ingo Lenßen will den Täter suchen, wenn sich Manfred Lächler stellt. Die Ermittler stellen am Tatort Nachforschungen an: Die Mütter und Kinder leben in Angst vor dem Kampfhund, doch niemand hat die Beißattacke auf Sarah beobachtet ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1