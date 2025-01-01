Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sex im Arztzimmer

SAT.1Staffel 2Folge 29
Folge 29: Sex im Arztzimmer

22 Min.Ab 12

Rainer Krenz' Frau gibt hinter seinem Rücken große Summen Geld aus und hat ihren Job ohne ersichtlichen Grund aufgegeben. Sie beschäftigt sich nur noch mit esoterischen Dingen. Die Ermittler observieren Natalie, als sie mit einem Mann bei einer Flasche Champagner intime Gespräche führt. Hat Natalie Krenz ein Verhältnis?

SAT.1
