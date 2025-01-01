Lenßen & Partner
Folge 29: Sex im Arztzimmer
22 Min.Ab 12
Rainer Krenz' Frau gibt hinter seinem Rücken große Summen Geld aus und hat ihren Job ohne ersichtlichen Grund aufgegeben. Sie beschäftigt sich nur noch mit esoterischen Dingen. Die Ermittler observieren Natalie, als sie mit einem Mann bei einer Flasche Champagner intime Gespräche führt. Hat Natalie Krenz ein Verhältnis?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1