Lenßen & Partner
Folge 33: Missbraucht und verraten
22 Min.Ab 12
Während eines Stromausfalls fiel ein maskierter Mann in Sylvia Wellenkamps dunkler Wohnung über sie her und vergewaltigte sie. Steckt Sylvias gewalttätiger Ex-Mann Marcel hinter der feigen Tat, oder hat ein Serientäter die Finger im Spiel?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1