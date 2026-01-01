Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Staffel 2Folge 34
Folge 34: Liebesspiele im Krankenhaus

22 Min.Ab 12

Als in der Klinik von Chefarzt Dr. Rolf Echsel Morphium gestohlen wird, beauftragt er Ingo Lenßen, den Dieb zu suchen. Bei den Ermittlungen wird aufgedeckt, dass die Krankenschwester Bettina Lehmann mit dem gestohlenen Morphium ihre an Aids erkrankte Schwester zu versorgen scheint ...

